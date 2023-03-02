"Хлопок" в Крыму: пропагандисты заявляют об атаке дронов на воинскую часть возле Сак

Весна во временно оккупированном Крыму началась с цветения "хлопка". Уже второй день местные жители сообщают о громких взрывах в разных городах полуострова.

По информации российских телеграм-каналов, не обошел "хлопок" и Саки. В ночь на 2 марта два беспилотника попытались атаковать воинскую часть вблизи города, информирует 24 Канал.

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Как комментируют пропагандисты

По предварительным данным, около двух часов ночи два неизвестных БпЛА упали на территории воинской части. Россияне снова завели свою песню о работе ПВО.

Они говорят, что после падения БпЛА один из них взорвался. В результате этого стену одного из зданий посекло обломками.

Также вражеские телеграм-каналы публикуют фото БпЛА Mugin-5 Pro, который якобы посадили средства радиоэлектронной борьбы в Сакском районе Крыма.

БпЛА, атаковавшие Саки / Фото из соцсетей

Как всегда, россияне утверждают, что это работа ВСУ. Однако украинское руководство и военные пока не комментировали ситуацию.

Где расположены Саки: смотрите на карте

Следует отметить, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Украина ведет оборонную войну и не совершала атак на территории, которые контролирует Кремль.

Заметим, что его слова касались земель, которые по международному законодательству действительно являются частью России, однако к временно оккупированному Крыму их, очевидно, также можно отнести.

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