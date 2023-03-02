"Хлопок" в Крыму: пропагандисты заявляют об атаке дронов на воинскую часть возле Сак
Весна во временно оккупированном Крыму началась с цветения "хлопка". Уже второй день местные жители сообщают о громких взрывах в разных городах полуострова.
По информации российских телеграм-каналов, не обошел "хлопок" и Саки. В ночь на 2 марта два беспилотника попытались атаковать воинскую часть вблизи города, информирует 24 Канал.
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Как комментируют пропагандисты
По предварительным данным, около двух часов ночи два неизвестных БпЛА упали на территории воинской части. Россияне снова завели свою песню о работе ПВО.
Они говорят, что после падения БпЛА один из них взорвался. В результате этого стену одного из зданий посекло обломками.
Также вражеские телеграм-каналы публикуют фото БпЛА Mugin-5 Pro, который якобы посадили средства радиоэлектронной борьбы в Сакском районе Крыма.
БпЛА, атаковавшие Саки / Фото из соцсетей
Как всегда, россияне утверждают, что это работа ВСУ. Однако украинское руководство и военные пока не комментировали ситуацию.
Где расположены Саки: смотрите на карте
Следует отметить, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Украина ведет оборонную войну и не совершала атак на территории, которые контролирует Кремль.
Заметим, что его слова касались земель, которые по международному законодательству действительно являются частью России, однако к временно оккупированному Крыму их, очевидно, также можно отнести.
"Хлопок" в Крыму: последние новости
- 1 марта взрывы во временно оккупированном Крыму гремели не только в одном населенном пункте. Из сети стало известно, что их слышали в Бахчисарае в районе воинской части, во многих селах Бахчисарайского района, Ялте, Гурзуфе и еще нескольких населенных пунктах.
- Кроме того, мощные взрывы слышали в Саках и Евпатории, в результате которых у людей дрожали окна, а в некоторых районах исчезла вода. Впоследствии в минобороны вражеского государства после нескольких часов раздумий подтвердили, что остров атаковали беспилотники.
- Пророссийский блоггер с временно оккупированного полуострова Александр Талипов утверждает, что "в Крыму все спокойно". Более того, он добавил, что будто еще ни разу хлопок в Крыму не цвел. Громкий звук взрывов в Бахчисарае он объяснил просто. Это якобы был переход российского самолета на сверхзвук.
- 28 февраля во временно оккупированном Крыму случились несколько аварий на водопроводе. Сначала без воды осталось более 120 тысяч жителей Евпатории. Через время водоснабжение пропало и в городе Красноперекопск. Кроме этого, воды нет в селах Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное.