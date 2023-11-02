Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал 24 Каналу, что оккупационные власти оказывают давление на новые категории нелояльных к ней крымчан.

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Первое направление: медийные кампании

Россияне работают по двум основным направлениям. Первое это – безумная, 24 часа в сутки пропаганда, которая должна заверить всех в Крыму, что никто не сможет "освободить" Крым. В контексте этого оккупанты проводят медийные кампании по привлечению на контрактную службу жителей полуострова. Но людям это уже надоело

Россияне пытались сформировать отдельные подразделения из жителей Крыма, но это завершилось абсолютным провалом.

"Хотя местные гауляйтеры делали попытки лично руководить этим процессом, принимались решения по привлечению дополнительных ресурсов со стороны Министерства обороны России. Однако это не сыграло свою роль", – отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Второе направление: поиск дополнительных механизмов давления

Также российские оккупанты пытаются удерживать контроль над обществом путем репрессий.

Как только на полуострове происходят заметные удары или ликвидация военных объектов, сразу карательные органы российской оккупационной власти пытаются показать, что они якобы выследили тех, кто это совершил, и арестовывают их,

– подчеркнул Чубаров.

В основном они задерживают людей, которые нелояльны к оккупационным властям, пытают их, выбивают из них показания. На днях арестовали человека, который якобы осуществлял координацию покушения на Олега Царева. Вроде бы этот мужчина еще в январе 2023 года был "завербован" СБУ. Понятно, что показания из этого человека выбили с помощью пыток.

В последние недели участились обыски в семьях политзаключенных. Сами политзаключенные разбросаны по тюрьмам и колониям на территории России, куда их перебрасывают с территории Крыма. А к их родителям, женам с детьми, семьям приходят и проводят обыски.

"Мы видим в этом поиск дополнительных механизмов, чтобы давить на политзаключенных, которые себя достойно держатся в местах лишения свободы", – подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Как оккупанты пытаются контролировать оккупированный Крым: смотрите видео

Добрались до адвокатов

Также появилась новая тенденция: оккупанты проводят обыски в семьях тех, кто проживает на материковой части Украины и работает в органах государственной власти или находится в рядах Вооруженных сил Украины.

Есть два таких случая, когда обыски и вторжение карательных служб связано именно с этой причиной.

"Также они бьют по адвокатам. Недавно произошло задержание Алексея Ладина, защищающего политзаключенных. Сейчас он освобожден, это было административное задержание, но мы знаем, что по самой России уже пошла волна лишения свободы адвокатов. И эта волна докатится и до оккупированных украинских территорий. Поэтому призываем адвокатов быть очень внимательными к этим процессам", – отметил Рефат Чубаров.

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