Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав 24 Каналу, що окупаційна влада здійснює тиск на нові категорії нелояльних до неї кримчан.

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Перший напрямок: медійні кампанії

Росіяни працюють по двох основних напрямках. Перший це – шалена, 24 години на добу пропаганда, яка має запевнити всіх в Криму, що ніхто не зможе "звільнити" Крим. В контексті цього окупанти проводять медійні кампанії щодо залучення на контрактну службу мешканців півострова. Але людям це вже набридло

Росіяни намагалися сформувати окремі підрозділи з мешканців Криму, але це завершилось абсолютним провалом.

"Хоча місцеві гауляйтери робили спроби особисто керувати цим процесом, ухвалювались рішення щодо залучення додаткових ресурсів з боку Міністерства оборони Росії. Проте це не відіграло свою роль", – зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Другий напрямок: пошук додаткових механізмів тиску

Також російські окупанти намагаються утримувати контроль над суспільством шляхом репресій.

Як тільки на півострові відбуваються помітні удари чи ліквідація військових об'єктів, одразу каральні органи російської окупаційної влади намагаються показати, що нібито вони вистежили, тих, хто це скоїв, та заарештовують їх,

– наголосив Чубаров.

Здебільше вони затримують людей, які є нелояльними до окупаційної влади, катують їх, вибивають з них показання. Днями заарештували людину, яка нібито здійснювала координацію замаху на Олега Царьова. Буцімто цей чоловік ще у січні 2023 року був "завербований" СБУ. Зрозуміло, що показання з цієї людини вибили через катування.

Останніми тижнями почастішали обшуки в родинах політв'язнів. Самі політв'язні розкинуті по тюрмах та колоніях на території Росії, куди їх перекидають з території Криму. А до їхніх батьків, дружин з дітьми, родин приходять та проводять обшуки.

"Ми вбачаємо в цьому пошук додаткових механізмів, щоб тиснути на політв'язнів, які себе дуже гідно тримаються в місцях позбавлення волі", – підкреслив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Як окупанти намагаються контролювати окупований Крим: дивіться відео

Дісталися до адвокатів

Також з'явилась нова тенденція: окупанти проводять обшуки в родинах тих, хто проживає на материковій частині України та працює в органах державної влади або перебуває у лавах Збройних Сил України.

Маємо два такі випадки, коли обшуки та вторгнення каральних служб пов'язане саме з цією причиною.

"Також вони б'ють по адвокатах. Нещодавно відбулось затримання Олексія Ладина, який захищає політв'язнів. Зараз він звільнений, це було адміністративне затримання, але ми знаємо що по самій Росії вже пішла хвиля позбавлення волі адвокатів. І ця хвиля докотиться й до окупованих українських територій. Тому закликаємо адвокатів бути дуже уважними до цих процесів", – зазначив Рефат Чубаров.

Що відбувається в окупованому Криму