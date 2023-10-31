На аэродроме возле Симферополя произошел пожар: в сети опубликовали спутниковые снимки

На аэродроме во временно оккупированном Крыму произошел пожар. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Фотографии со спутника опубликовал телеграмм-канал "Крымский ветер". Пока неизвестно, почему на аэродроме неподалеку от Симферополя произошел пожар.

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Пожар на аэродроме

Спутниковые снимки зафиксировали, что на аэродроме вблизи Симферополя произошел пожар. Снимки сделаны 31 октября в 14:23. Следует отметить, что точность определения координат пожара невысока.

На опубликованных снимках не видно воспламенения техники или складов. Зафиксировано возгорание травы и полей. В сети предполагают, что пожар мог вспыхнуть от падения обломков.



Спутники зафиксировали дым от пожара в оккупированном Крыму / Фото "Крымский ветер"



Пожар мог произойти у аэродрома "Веселое" / Фото "Крымский ветер"

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