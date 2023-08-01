Не выдерживают нагрузки: в ОК "Юг" сообщили, как враг обеспечивает логистику в Крыму

После успешных ударов по Крымскому и Чонгарскому мостам у оккупантов начались проблемы с логистикой через Крым. Теперь они вынуждены использовать паромы параллельно пораженным мостам.

Об этом 24 Каналу сообщила глава пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. Из-за поражения незаконно построенного объекта оккупанты должны привлекать дополнительные средства для обеспечения своей южной группировки.

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Как работает Крымский мост сейчас

По словам Гуменюк, логистика на полуострове после поражений Крымского моста существенно нарушена.

Железнодорожная часть этого объекта еще способна пропускать эшелоны, но с меньшей нагрузкой, чем предусмотренная. В то же время неисправность автодорожной части существеннее, и полотно не выдерживает грузов, следующих тула.

"Именно поэтому параллельно с Крымским мостом работает паромная переправа и большие десантные корабли, перевозящие военные грузы", – рассказала Гуменюк.

Наталья Гуменюк о логистике оккупантов: смотрите видео

О туристах на полуострове

В Крыму действительно есть туристы. Хотя незаконная власть ожидала значительно большей волны отдыхающих. Но сколько бы людей ни въезжало в Крым, большинство россиян понимают, что путешествие в обратном направлении более безопасно.

"Среди туристов есть те, кто едет туда за острыми ощущениями. И мы можем предоставить их тем, кто хочет увидеть "хлопок" вблизи", – заверила Гуменюк.

Новый "хлопок" в Крыму