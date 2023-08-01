Про це 24 Каналу повідомила очільниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк. Через ураження незаконно збудованого об'єкта окупанти мусять залучати додаткові засоби для забезпечення свого південного угруповання.

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Як працює Кримський міст зараз

За словами Гуменюк, логістика на півострові після уражень Кримського мосту суттєво порушена

Залізнична частина цього об’єкту ще здатна пропускати ешелони, але з нижче за передбачене навантаженням. Натомість несправність автодорожньої частини суттєвіша, й полотно не витримує вантажів, які туди прямують.

"Саме тому паралельно з Кримським мостом працює поромна переправа та великі десантні кораблі, які перевозять військові вантажі", – розповіла Гуменюк.

Наталія Гуменюк про логістику окупантів: дивіться відео

Про туристів на півострові

В Криму справді є туристи. Хоча незаконна влада очікувала на значно більшу хвилю відпочивальників.Але скільки б людей не в’їжджало в Крим, більшість росіян розуміє, що подорож у зворотному напрямку є більш безпечною.

"Серед туристів є ті, хто їдуть туди за гострими відчуттями. І ми можемо надати їх тим, хто хоче побачити бавовну зблизька", – запевнила Гуменюк.

Нова "бавовна" в Криму