"Что-то искал и нашел": в Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27

Во временно оккупированном Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27. Это корабельный противолодочный вертолет, предназначенный для обороны флота.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Сейчас детали уничтожения вражеского вертолета неизвестны, передает 24 Канал.

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Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел,

– написал Плетенчук.

Заметим, что вертолет типа Ка-27 – это советский корабельный многофункциональный вертолет. Он предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях различного класса.

Как пишут открытые источники, советский вертолет Ка-27 может обнаруживать подводные лодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

В России горел ракетный корабль “Серпухов”: что известно

7 апреля в Калининградской области произошел пожар на ракетном корабле "Серпухов". В результате возгорания судно имеет значительные повреждения. Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что за пожаром на корабле "Серпухов" стоит Главное управление разведки.

Как впоследствии сообщили в разведке, из-за пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. Восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени.

Заметим, что "Серпухов" – это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". До конца 2016 года был в составе Черноморского флота, а с 2017 года перешел в Балтийский флот. Корабль, назван в честь города Серпухов, был официально спущен на воду 3 апреля 2015 года.

Известно, что корабль горел в городе Балтийск Калининградской области. Этот город расположен в более 400 километрах от границы с Украиной.

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук объяснил, что корабль "Серпухов" имеет сложный механизм работы, и если один из них выходит из строя, то другие системы невозможно использовать в полном объеме. Он добавил, что вражеский ракетный корабль надолго вышел из строя, ведь оккупантам будет сложно его восстановить.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 325 вертолетов и 347 самолетов различных типов.