Это гораздо важнее, чем реакция Путина: политтехнолог отметил интересную тенденцию в отношении Крыма

После серии украинских ударов по Крыму на полуострове обострились проблемы с топливом, а крымчане все чаще сталкиваются с негативным отношением в России. Это свидетельствует об изменении настроений российского общества в отношении оккупированного полуострова.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал "24 Каналу", что гораздо важнее реакции Владимира Путина на события в Крыму является поведение самих россиян. По его словам, они уже не воспринимают Крым как символ "великой победы", а все чаще считают его обузой.

Смотрите также: СБУ нанесла удар по ангарам с истребителями на военном аэродроме "Саки" в Крыму

Как россияне изменили отношение к жителям оккупированного Крыма

Михаил Шейтельман отметил, что в последние дни появилось много видео от жителей оккупированного Крыма, которые вынуждены ездить в Краснодарский край за топливом из-за его дефицита на полуострове. По его словам, именно там они сталкиваются с агрессией со стороны местных россиян.

Политтехнолог о ситуации в Крыму: видео

Политтехнолог рассказал, что крымчан выгоняют из очередей на заправках, оскорбляют и обвиняют в том, что после оккупации Крыма жизнь в России ухудшилась. Более того, по его словам, жителей полуострова называют чужаками и унижают из-за их происхождения.

Кричат, что до 2014 года мы прекрасно жили, но потом вы здесь появились, и из-за вас наше государство начало беднеть и жить плохо,

– сказал Шейтельман.

Именно это изменение общественных настроений гораздо важнее любых заявлений Кремля.

Путин в своих последних выступлениях фактически признал кризис, в частности проблемы с системой ПВО, обеспечением топливом и работой нефтеперерабатывающей отрасли. Однако, чтобы решить эту проблему, кремлевский диктатор предлагает "простые" решения – производить больше вооружений, быстрее ремонтировать объекты, которые атакует Украина, и завозить больше бензина. Но как это реализовать, объяснений нет.

Важно! В оккупированном Крыму резко обострился топливный кризис: на большинстве автозаправочных станций исчез бензин, а оккупационные власти ввели жесткие ограничения на его продажу. Дефицит связывают с нарушением российской логистики и ударами по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и маршрутам поставки топлива.

По словам политтехнолога, сами же россияне очень быстро отказались от идеи "Крым наш", только что оккупация начала требовать от них реальных потерь и неудобств.

Когда выяснилось, что оккупация Крыма не бесплатна, они в мгновение ока отреклись от полуострова,

– подчеркнул он.

Шейтельман также считает, что Украина должна использовать этот момент для работы с жителями оккупированного полуострова, которые не сотрудничали с оккупационными властями, подчеркнув, что их ждет хорошее будущее в Украине.

К слову, во временно оккупированном Крыму 1 июля 2026 года были зафиксированы взрывы, после которых в регионе начали выяснять последствия и масштабы повреждений. Сообщается, что инциденты могли быть связаны с ударами по военной инфраструктуре на полуострове. Оккупационные власти традиционно заявляют о работе ПВО, однако информация о возможных повреждениях уточняется.