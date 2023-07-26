В Крыму горячо: взрывы слышали в Красноперекопске, Севастополе, оккупанты подняли авиацию

Во временно оккупированном Крыму становится все "горячее". В среду, 26 июля, на Крымском полуострове слышали взрывы, а затем в небо подняли авиацию.

Об инцидентах в Крыму сообщают местные телеграм-каналы. Следует отметить, что пророссийские издания позже начали удалять сообщения о взрывах, передает 24 Канал.

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В Крыму "тревожно"

Еще раз у россиян во временно оккупированном Крыму – "взрывное" утро. Около 10:20 в сети начали появляться сообщения, что в Красноперекопском районе в небо подняли авиацию. Местные жители сообщали, что в небе видели несколько вертолетов и самолеты, а также слышали звуки взрывов.

В Крыму подняли авиацию: смотрите видео

После этого в сети начали распространяться сообщения о звуках взрывов и в Севастополе. Местные изрядно напуганы, однако оккупационные власти традиционно хранят молчание.

В Балаклаве также слышали звуки, похожие на пуски ракет. После этого местные начали сообщать, что в районе Казачьей бухты якобы работает ПВО.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов не спешит комментировать взрывы, ужасающие местных. Однако он сообщил, что проведение Ялтинского международного экономического форума "переносится на более поздний срок". Разумеется, объяснять причины гауляйтер не стал.

Некоторые пропагандистские издания начали успокаивать местных, что в районе Казачьей бухты продолжаются учения.

Учебные стрельбы около 35-й береговой батареи в районе Казацкой бухты Севастополя. Без паники,

– успокаивают пропагандисты.

Кроме того, в сети опубликовали документ, в котором отмечено, что Черноморский флот оккупантов планирует 26 июля проводить учения. Поэтому судам запретили двигаться от мыса Херсонес к мысу Айя. Вероятно, причина взрывов – учения, однако ни опровергнуть, ни подтвердить это невозможно.



Запрет на движение судов в Крыму / Фото "Крымский ветер"

В Крыму горячий сезон "хлопка"