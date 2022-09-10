Россияне обустроили в Купянске военную базу прямо в школе: в СтратКоме показали фото

Украинская армия продолжает контрнаступление на Харьковщине и других направлениях. В освобожденных населенных пунктах начинают разоблачать военные преступления захватчиков.

Утром 10 сентября украинский флаг развевался в Купянске. После захода в город украинских войск стало известно, что в одной из школ оккупанты обустроили военную базу.

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Боеприпасы рядом со школьными партами

Размещение военной базы в школе является свидетельством отсутствия у россиян моральных принципов. Захватчикам удобно прикрывать партами свои боеприпасы, поскольку ВСУ не смогут атаковать школу.

Страшные фото школьных кабинетов, где была база россиян / фото с телеграма СтратКом ВСУ

ВСУ – ночной ужас для россиян

Вооруженные силы Украины начали решительное контрнаступление на Харьковщине и других направлениях. По словам британской разведки, российские войска были застигнуты врасплох, то есть не были готовы к атакам наших воинов.

Также в сети появилось видео, как наши защитники заходили в Купянск. Вчера, 9 сентября, Институт по изучению войны озвучил прогноз о том, что ВСУ должны вернуть контроль над городом за 3 дня.

Напомним, недавно министр обороны США Ллойд Остин назвал успехи наших войск серьезным ударом для россии и большим толчком для Украины. Кроме того, наше государство в очередной раз поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Достойно внимания – оккупанты пропустили контрнаступление: смотрите видео