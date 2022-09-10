Вранці 10 вересня український прапор замайорів у Куп'янську. Після заходу у місто українських військ стало відомо, що в одній зі шкіл окупанти облаштували військову базу.

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Боєприпаси поруч зі шкільними партами

Розташування військової бази у школі є свідченням відсутності у росіян моральних принципів. Загарбникам зручно прикривати партами свої боєприпаси, оскільки ЗСУ не зможуть атакувати школу.

Страшні фото шкільних кабінетів, де була база росіян / фото з телеграму СтратКом ЗСУ

ЗСУ – нічне жахіття для росіян

Збройні сили України розпочали рішучий контрнаступ на Харківщині та інших напрямах. За словами британської розвідки, російські війська були заскочені зненацька, тобто не були готові до атак наших воїнів.

Також у мережі з'явилось відео, як наші захисники заходили у Куп'янськ. Учора, 9 вересня, Інститут з вивчення війни озвучив прогноз про те, що ЗСУ мали б повернути контроль над містом за 3 дні.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін назвав успіхи наших військ серйозним ударом для росії та великим поштовхом для України. Окрім того, нашу державу вкотре підтримав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Варте уваги – окупанти пропустили контрнаступ: дивіться відео