В музее в Купянске погибла работница, которая неделю назад приступила к работе: детали трагедии

25 апреля россияне ударили по центру Купянска из С-300. Ракета попала в краеведческий музей, где находились люди – погибли сотрудницы музея – 54 и 57 лет. Их тела спасатели извлекали из-под завалов несколько часов.

На работу работники пришли в 9 утра, а через несколько минут россияне запустили туда две ракеты. Взрывотехники предварительно установили, что это С-300. В полиции рассказали детали о жертвах атаки.

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Женщина, которая погибла, она неделю назад только взялась за работу,

– рассказали в полиции.

Тело еще одной женщины – директора музея – искали несколько часов. На первый этаж, где они были в момент взрыва, обрушились несколько перекрытий.

У руин с надеждой ждали родственники и коллеги. За 5 часов поисковой операции спасатели смогли достать тело второй погибшей.

Работницы готовили эвакуацию экспонатов музея

Из музея успели вывезти часть ценных экспонатов. Остальные еще готовили к эвакуации и именно этими в последние дни и занимались сотрудники. В этом помещении работал и департамент культуры.

Это было последнее уцелевшее культурное заведение в Купянске.

За более чем полгода обстрелов оккупанты разбили все библиотеки, музеи и дома культуры в городе.

Россияне уничтожают Купянск

Каждый день россияне уничтожают Купянск ракетами и артиллерией: целят по гражданским зданиям. Сегодня в результате обстрелов, кроме двух жертв, еще десять человек получили ранения, трое - госпитализированы в больницу.

Только за последние сутки россияне обстреляли не менее 10 населенных пунктов Харьковщины.

Вероятность новых ракетных ударов по Харькову и населенным пунктам области остается достаточно высокой. Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях.