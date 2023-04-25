На роботу працівники прийшли о 9 ранку, а за кілька хвилин росіяни запустили туди дві ракети. Вибухотехніки попередньо встановили, що це С-300. У поліції розповіли деталі про жертв атаки.

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Жінка, яка загинула, вона десь тиждень тому тільки взялась до роботи,

– розповіли в поліції.

Тіло ще однієї жінки – директорки музею – шукали кілька годин. На перший поверх, де вони були в момент вибуху, обвалилися кілька перекриттів.

Біля руїн з надією чекали родичі та колеги. За 5 годин пошукової операції рятувальники змогли дістати тіло другої загиблої.

Працівниці готували евакуацію експонатів музею

З музею встигли вивезти частину цінних експонатів. Решту ще готували до евакуації і саме цим останніми днями і займались співробітники.У цьому приміщенні працював і департамент культури.

Це був останній вцілілий культурний заклад у Куп'янську.

За більш ніж пів року обстрілів окупанти розбили усі бібліотеки, музеї та будинки культури в місті.

Росіяни нищать Куп'янськ

Щодня росіяни нищать Куп'янськ ракетами та артилерією: цілять по цивільних будівлях. Сьогодні унаслідок обстрілів, окрім двох жертв, ще десятеро людей отримали поранення, трьох – госпіталізовано до лікарні.

Лише за останню добу росіяни обстріляли щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.

Важливо! Імовірність нових ракетних ударів по Харкову та населених пунктах області залишається досить високою. Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях.