На роботу працівники прийшли о 9 ранку, а за кілька хвилин росіяни запустили туди дві ракети. Вибухотехніки попередньо встановили, що це С-300. У поліції розповіли деталі про жертв атаки.
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Жінка, яка загинула, вона десь тиждень тому тільки взялась до роботи,
– розповіли в поліції.
Тіло ще однієї жінки – директорки музею – шукали кілька годин. На перший поверх, де вони були в момент вибуху, обвалилися кілька перекриттів.
Біля руїн з надією чекали родичі та колеги. За 5 годин пошукової операції рятувальники змогли дістати тіло другої загиблої.
Працівниці готували евакуацію експонатів музею
З музею встигли вивезти частину цінних експонатів. Решту ще готували до евакуації і саме цим останніми днями і займались співробітники.У цьому приміщенні працював і департамент культури.
Це був останній вцілілий культурний заклад у Куп'янську.
За більш ніж пів року обстрілів окупанти розбили усі бібліотеки, музеї та будинки культури в місті.
Росіяни нищать Куп'янськ
Щодня росіяни нищать Куп'янськ ракетами та артилерією: цілять по цивільних будівлях. Сьогодні унаслідок обстрілів, окрім двох жертв, ще десятеро людей отримали поранення, трьох – госпіталізовано до лікарні.
Лише за останню добу росіяни обстріляли щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.