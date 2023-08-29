Мужчину не удалось спасти: враг снова обстрелял Харьковщину
В течение 29 августа в Харьковской области продолжались воздушные тревоги, во время которых враг наносил удары по населенным пунктам. В результате обстрелов в Купянском районе погиб 45-летний мужчина.
Артиллерийские обстрелы разных районов Харьковской области не прекращаются. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, заметив, что, прежде всего, страдают гражданские объекты.
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Россияне ударили по мясокомбинату
Обстреливая Купянский район, оккупанты "накрыли" огнем помещение мясокомбината. В это время в здании находился 45-летний мужчина, работавший охранником и находившийся на своем рабочем месте. Спасти мужчину, к сожалению, не удалось.
Под удары врага попали многоквартирный дом и частный сектор. 67-летний гражданский мужчина получил ранения. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили домой.
Чугуевщина и Изюмщина тоже под ударами. Из-за обстрелов вспыхнули возгорания, спасатели, по возможности, выезжают на вызовы.
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Очередной подрыв аграрной техники
В селе Явирское на Балаклейщине трактор наехал на российский боеприпас в поле и взорвался. К счастью, это была та техника, которую фермеры еще раньше смогли переоборудовать в дистанционное управление, поэтому раненых или жертв удалось избежать. Но материальный ущерб для аграриев в очередной раз нанесен.
Ситуация на Купянском направлении
- На Купянском направлении самая сложная ситуация на фронте. Враг пытается совершать ударно-штурмовые действия на этом участке, чтобы выявить слабое противодействие. Оккупанты благодаря средствам воздушной разведки определяют квадраты сосредоточения украинских сил, а затем мощно работают по этим местам артиллерией.
- Руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщал, что враг сосредоточил на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных. оккупанты пытаются количеством взять наши позиции.
- Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказывала, что российские оккупанты продолжают наступать на Купянском и Лиманском направлениях, а связала это с успехами ВСУ возле Бахмута.