В Белгороде якобы сбивали БпЛА: в Курске из-за атаки дронов вспыхнул пожар

20 апреля 2024, 17:26
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В России в последнее время неспокойно. В частности там снова заявляют об атаке беспилотных летательных аппаратов.

В России заявляют об очередной атаке БпЛА. В частности, там пишут, что атаковали Курскую и Белгородскую области, передает 24 Канал.

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В Курске вспыхнул пожар

В России заявляют, что утром Курск был под атакой неизвестных ударных дронов. более того, там даже было попадание и вспыхнул пожар. Соответствующие видео распространяли в сети.

На кадрах можно увидеть, что возгорание довольно сильное. Кроме этого, над ним поднимался столб густого черного дыма. Неизвестно, что именно горело, однако можно предположить, что что-то серьезное.

В Курске был пожар: смотрите видео

Перед тем, как началось возгорание, в небе фиксировали беспилотные летательные аппараты.

Кроме этого, в минобороны России сообщали, что над Белгородской областью уничтожили три беспилотника.

В России пылали подстанции и нефтебаза

  • В ночь на 20 апреля Украина провела масштабную операцию в 8 областях России. Был поражен ряд важных объектов, прежде всего энергетической инфраструктуры.
  • Утром 20 апреля минобороны России начало жаловаться, что тамошней "пе-ве-о" пришлось отражать нападение более 50 дронов, которые посетили разные регионы страны – агрессора. Украинские БпЛА побывали в Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областях.
  • Под главным ударом находилась энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.
Автор: Вікторія Кульженко