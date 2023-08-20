Разбитый потолок и выбитые стекла: как выглядит Курский вокзал после ночной атаки беспилотниками

Железнодорожный вокзал в городе Курск 20 августа атаковали неизвестные беспилотники. После этого там прогремел мощный взрыв, образовавший чёрный столб дыма в этом помещении.

Впоследствии в сети появились кадры, как выглядит Курский вокзал после "прилетов". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что произошло с вокзалом в Курске после взрывов

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что основные последствия ночного удара беспилотника якобы устранили. По его словам, пожар якобы был ликвидирован в 3:46 утра по местному времени.

Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле,

– сказал оккупант.

Он также подчеркнул, что вход и посадка на поезда после прохождения осмотра осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Захватчик подчеркнул, что первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара.

Как выглядит Курский вокзал после взрыва / Фото из российских телеграм-каналов

Старовойт также сказал, что к моменту взрыва в здании якобы находились 50 пассажиров, и их якобы оперативно эвакуировали.

"Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, троих направили для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпустили домой", – сказал губернатор Курской области.

В заключение оккупант сказал, что якобы поручил организовать всю необходимую помощь для устранения последствий удара. Он также заверил, что местные власти "приступят к ремонтным работам в ближайшее время".

Что происходило на Курском вокзале