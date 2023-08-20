Разбитый потолок и выбитые стекла: как выглядит Курский вокзал после ночной атаки беспилотниками
Железнодорожный вокзал в городе Курск 20 августа атаковали неизвестные беспилотники. После этого там прогремел мощный взрыв, образовавший чёрный столб дыма в этом помещении.
Впоследствии в сети появились кадры, как выглядит Курский вокзал после "прилетов". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Что произошло с вокзалом в Курске после взрывов
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что основные последствия ночного удара беспилотника якобы устранили. По его словам, пожар якобы был ликвидирован в 3:46 утра по местному времени.
Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле,
– сказал оккупант.
Он также подчеркнул, что вход и посадка на поезда после прохождения осмотра осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Захватчик подчеркнул, что первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара.
Как выглядит Курский вокзал после взрыва / Фото из российских телеграм-каналов
Старовойт также сказал, что к моменту взрыва в здании якобы находились 50 пассажиров, и их якобы оперативно эвакуировали.
"Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, троих направили для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпустили домой", – сказал губернатор Курской области.
В заключение оккупант сказал, что якобы поручил организовать всю необходимую помощь для устранения последствий удара. Он также заверил, что местные власти "приступят к ремонтным работам в ближайшее время".
Что происходило на Курском вокзале
- По данным российских пропагандистов взрыв на вокзале в Курске раздался около 3 часов 20 минут. Да, над вокзалом поднялся дым, а внутри самого здания рассыпались обломки стекла.
- Впоследствии на место происшествия прибыли спасатели и пожарные. В результате якобы пострадали 5 граждан страны-агрессорки.
- Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что взрыв, произошедший на здании железнодорожного вокзала, якобы вызвал "украинский беспилотник". По его словам, беспилотный самолет врезался в крышу, что привело к возгоранию пожара.