В Курске уже которую ночь подряд – взрывы: российские власти заявили о сбитых ракетах
Над российским Курском снова прозвучало несколько взрывов. Российские власти убеждают, что сработала система ПВО.
В телеграмм-каналах информация о взрывах и сиренах появилась около полуночи 12 августа.
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Курск – снова арена воздушных тревог
Местные жители отметили, что слышали по меньшей мере 3 – 4 взрыва. В комментариях россияне предполагали, что взрывы связаны с работой системы противовоздушной обороны.
Взрывы в Курске: видео
Впоследствии в Курской области объявили тревогу, а людей призвали укрыться в безопасных местах. В частности, соответствующее сообщение опубликовал губернатор Курской области Алексей Смирнов.
"Курская область: угроза атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", – написал Смирнов.
Также губернатор просил россиян не подходить к окнам.
ПВО сбивает ракеты
Впоследствии Смирнов сообщил, что российская ПВО якобы сбила 3 украинские ракеты.
При этом российские телеграмм-каналы сообщают, что атака продолжается.
Заметим, что это уже вторая ночь подряд, когда в Курске раздаются взрывы и сирены из-за ракетной угрозы. Прошлой ночью обломок сбитой ракеты упал на жилой дом, вызвав пожар.
Похоже, что объявленная Кремлем контртеррористическая операция в Курской области никак не спасает ситуацию.