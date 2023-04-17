Громко было не только в Белгороде: вечером "хлопок" пришел и под Курск
В ночь на 17 апреля в приграничных областях России громко праздновали Пасху. Кроме Белгорода, "хлопок" посетил и Курскую область.
Об этом сообщили в местных телеграм-каналах. Жители Курской области жаловались на громкие взрывы ночью, передает 24 Канал.
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"Сверхзвук" мешал спать
По информации российских СМИ, взрывы раздавались в Глушковском районе Курской области, граничащей с Украиной. Говорят, что взрывы в Курской области прогремели около 00:30 ночи.
В сети распространили видео, на котором слышен сильный взрыв. Впоследствии "хлопок" звучал немного тише.
Курскую область посетил пасхальный "хлопок": смотрите видео
Интересно, что местные власти никак не комментировали этот инцидент: не было ни подтверждения, ни информации о последствиях взрывов.
Часть Белгорода осталась без света: что известно
- Вечером 16 апреля в Белгородскую ТЭС прилетел беспилотник. Российские телеграм-каналы заявляют о пожаре на подстанции.
- Также известно, что в результате попадания БПЛА по ТЭС часть Белгорода осталась без света. Мониторинговые службы пишут, что ТЭС поразил беспилотник неизвестного происхождения. Местные каналы пишут, что это не единственный БПЛА.
- Конечно, пропагандисты начали активно говорить о "работе" ПВО. Впоследствии стало известно, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксировано 2 пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара.
- Следует заметить, что недавно, 27 марта, жители Белгорода жаловались, что беспилотники вроде бы "атаковали" газопровод. "Дрон" якобы запустили из Волчанска Харьковской области. Отметим, что этот город расположен в 7 километрах от границы со страной-террористкой.
- Напомним, что не так давно, 14 марта в Белгород также посетил громкий "хлопок". Было несколько взрывов, которые изрядно испугали местных. Местные власти Белгородской области сразу заявили о том, что в городе якобы работают силы ПВО.