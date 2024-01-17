В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, который могла предоставить Россия: есть погибшие
В Кыргызстане упал военный вертолет Ми-8. Известно, что один военный погиб. Также много пострадавших среди гражданских.
Военный вертолет Ми-8 упал в Бишкеке. Об этом официально сообщили в госпредприятии "Кыргызэронавигация". По предварительным данным, полет был учебно-тренировочным.
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В Бишкеке разбился вертолет
Утром в Бишкеке потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Известно, что он упал на окраине столицы, а именно на авиабазе "Фрунзе-1".
Этот вертолет принадлежит Силам воздушной обороны Кыргызстана. В Минобороны подтвердили, что он "совершил вынужденную жесткую посадку в ходе проведения учебно-тренировочных полетов, есть пострадавшие".
Впоследствии в сети появились кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Бишкеке в Кыргызстане.
Фото с места крушения / местные СМИ
Фото с места крушения / местные СМИ
Следует отметить, что Кремль несколько раз передавал вышеупомянутые Ми-8 Кыргызстану. Последний – осенью 2023 года. Однако пока неизвестно, упал ли именно этот вертолет.
Что известно о пострадавших
Кыргызские СМИ сообщают, что в результате крушения погиб военный. Еще 8 человек пострадали. Из них четыре пострадавших в реанимации.
Путин пытается использовать Кыргызстан, чтобы "сохранить лицо" перед Китаем
- Напомним, что 13 октября Путин был в Бишкеке. Он провел встречу с президентом Кыргызстана Садиром Жапаровым. Тогда же стало известно, что в Кыргызстане на границе с Китаем создадут объединенную российско-киргизскую региональную систему ПВО. Соглашение будет действовать 5 лет и предусматривает дальнейшее продление.
- Аналитики пишут, что эти действия России выглядят как попытка сохранить лицо, поскольку Китай сейчас выталкивает ее из Центральной Азии.
- К слову, в Кыргызстане есть российская авиабаза. В частности, во время своей поездки в Кыргызстан диктатор посетил российскую авиабазу "Кант".
- Однако следует отметить, что в стране также действует авиабаза "Манас", которую используют ВВС США в соответствии с межправительственным соглашением.