Не секрет, что Россия любит "защищать" народы других стран от якобы дискриминации русскоязычных со стороны местных властей. В частности, Госдума страны-оккупантки приняла заявление "О недопустимости репрессивной политики руководства стран Балтии по отношению к русскоязычному населению".

В заявлении говорится, что Россия осуждает репрессивную политику в Латвии, Литве и Эстонии в отношении русскоязычного населения. В ответ на наглость россиян, которая в Украине завершилась войной, и против возможной агрессивной политики России против стран Балтии в Латвии напротив посольства России в Риге прошел пикет под названием "Володя, оставь нас в покое".

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Люди не хотят, чтобы государство-террорист их "защищало"

На этот пикет 29 апреля пришло около 50 участников, а организовало его общество "Русский голос для Латвии". Напротив посольства России они развернули самодельные плакаты и растянули девятиметровое знамя с надписью "Дед, пей таблетки". Также на пикете люди размахивали не только флагами Латвии и Евросоюза, но и украинскими флагами.

Они скандировали лозунги:

Нам нужна Европа, а не русский мир,

Латвия – Родина,

Россия – оккупант,

Руки прочь от нашей страны.

Участники протеста подчеркнули, что цель пикета – евроинтеграция Латвии, а не сближение с Кремлем. Председатель правления общества Мартин Левушкан подчеркнул, что политика России в отношении стран Балтии – это не единичные выпады, а последовательные шаги для того, чтобы определить влияние Кремля в регионе.

Пикет в целом прошел спокойно, однако не обошли его и провокаторы. Так, один из мужчин, стоявший напротив пикетчиков, стал называть их "свиньями", "гансами" и "латышскими Гордонами".

Его возгласы желаемого результата не принесли, поэтому он подошел к митингующим и начал оскорблять присутствующих. Поэтому пришлось вмешаться правоохранителям, которые увели любителя "русского мира".

Кремль использует русскоязычных как свое оружие

Мартин Левушкан подчеркнул, что за последние 20 лет в странах Балтии была развернута крупная агентурная сеть России. Есть много прокремлевских политиков, которые и в дальше напрямую сотрудничают со страной-оккупанткой и оправдывают военные преступления в Украине. Более того, недавно опубликованные данные говорят о том, что Россия намерена разрабатывать новые стратегии влияния в странах Балтии для раскола в обществе.

По его словам, такими действиями заинтересованные лица хотят ослабить латвийскую политическую нацию, в которой, в частности, есть русскоязычные люди, которые по тем или иным причинам не были полноценно интегрированы в политическую жизнь страны. Поэтому, по его мнению, сейчас очень важно аккумулировать русскоязычное население Латвии и давать ему быть услышанным.

Главная причина, почему они имеют возможность говорить от нашей личности, заключается в том, что до этого не было слышно голоса тех, кого эти люди якобы защищали и чьи интересы представляют. Пора положить этому конец и сказать – не надо защищать нас, защищайте себя в Гааге. Наша родина – Латвия!

– подчеркнул Левушкан.

"Русскоязычные жители Латвии являются стороной этого конфликта. Надо пытаться не допускать манипуляций и провокаций. Надо показать латышам, что русскоязычное население поддерживает путь в Европу, а не в Россию", – подытожил он.

Один из участников протеста Михаил подчеркнул, что Кремль использует русскоязычное население как свое оружие. "Наш язык и нашу этническую принадлежность они используют против нас", – подчеркнул пикетчик.