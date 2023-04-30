У заяві йдеться, що Росія засуджує начебто репресивну політику у Латвії, Литві та Естонії щодо російськомовного населення. У відповідь на нахабство росіян, яке в Україні завершилося війною, та проти можливої агресивної політики Росії проти країн Балтії у Латвії навпроти посольства Росії в Ризі пройшов пікет під назвою "Володя, дай нам спокій".

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Люди не хочуть, щоб держава-терористка їх "захищала"

На цей пікет 29 квітня прийшло до 50 учасників, а організувало його товариство "Російський голос для Латвії". Навпроти посольства Росії вони розгорнули саморобні плакати та розтягнули дев'ятиметровий стяг із написом "Дід, пий пігулки". Також на пікеті люди розмахували не лише стягами Латвії та Євросоюзу, а й українськими прапорами.

Вони скандували гасла:

Нам потрібна Європа, а не російський світ,

Латвія — Батьківщина,

Росія — окупант,

Руки геть від нашої країни.

Учасники протесту наголосили, що мета пікету – євроінтеграція Латвії, а не зближення з Кремлем. А голова правління товариства Мартін Левушкан наголосив, що політика Росії щодо країн Балтії – це не поодинокі випади, а послідовні кроки для того, щоб визначити вплив Кремля у регіоні.

Пікет загалом пройшов спокійно, однак не оминули його і провокатори. Так, один з чоловіків, який стояв навпроти пікетувальників, почав називати їх "свинями", "гансами" та "латиськими Гордонами".

Його вигуки бажаного результату не принесли, тож згодом він підійшов до мітингувальників і почав ображати присутніх. Через це довелося втрутитися правоохоронцям, які відвели любителя "руського міра".

Кремль використовує російськомовних як свою зброю

Мартін Левушкан підкреслив, що за останні 20 років в країнах Балтії була розгорнута велика агентурна мережа Росії. Є багато прокремлівських політиків, які й надалі безпосередньо співпрацюють з країною-окупанткою та виправдовують воєнні злочини в Україні. Ба більше, нещодавно опубліковані дані говорять про те, що Росія має намір розробляти нові стратегії впливу в країнах Балтії для розколу у суспільстві.

За його словами, такими діями зацікавлені особи хочуть ослабити латвійську політичну націю, у якій, зокрема, є й російськомовні люди, які з тих чи інших причин не були повноцінно інтегровані в політичне життя країни. Через це, на його думку, зараз дуже важливо акумулювати російськомовне населення Латвії та давати йому бути почутим.

Головна причина, чому вони мають можливість говорити від нашої особи, полягає в тому, що до цього не було чути голосу тих, кого ці люди нібито захищали і чиї інтереси нібито представляють. Настав час покласти цьому кінець і сказати – не треба захищати нас, захищайте себе в Гаазі. Наша батьківщина – Латвія!

– підкреслив Левушкан.

"Російськомовні жителі Латвії є стороною цього конфлікту. Треба намагатися не допускати маніпуляцій та провокацій. Треба показати латишам, що російськомовне населення підтримує шлях до Європи, а не до Росії", – підсумував він.

Один із учасників протесту Михайло натомість наголосив, що Кремль використовує російськомовне населення як свою зброю. "Нашу мову і нашу етнічну приналежність вони використовують проти нас", — наголосив пікетувальник.