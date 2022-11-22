Латвия призывает страны НАТО усилить ПВО на границе с Украиной после падения ракеты в Польше

Странам НАТО, имеющим общую границу с Украиной, следует думать о дополнительной противовоздушной обороне. Такой вопрос встал перед соседями Украины с НАТО после падения ракеты в Польше.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Комментируя трагическое падение ракеты в Польше, в результате чего погибли 2 человека, он сказал, что если бы Россия не начала войну в Украине, такого инцидента не было бы.

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В Латвии выделили деньги на ПВО

Ринкевичс отметил, что расследование падения ракеты в Польше все еще продолжается, и новой информации нет. Он заявил, что инцидент в Польше – это еще одно подтверждение того, что странам НАТО, особенно граничащим с Украиной, следует задуматься о дополнительной ПВО.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что в проекте правительственной декларации поднимались и вопросы ПВО – на это выделены дополнительные средства.

Польша уже усиливает ПВО

. Украина граничит с четырьмя странами НАТО – Польшей, Словакией, Румынией и Венгрией.

Германия предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot после трагического случая в селе Пшеводув, где 15 ноября упала ракета. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что принял предложение Германии. После этого Министерство обороны Германии подтвердило, что в ближайшее время предоставит Польше комплексы Patriot.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман рассказал, что Patriot теоретически могут работать вместе с украинским ПВО. В то же время, он подчеркнул, что пока информации о том, что Patriot будут сбивать российские ракеты, нет.

Эксперт отметил, что технологически развертывание систем Patriot на украинско-польской границе является очень сложным вопросом с военной точки зрения.

В Польше завершили обследование места падения ракеты

В польской деревне Пшеводув 20 ноября специалисты завершили обследование места взрыва ракеты. Полицейские прекратили охрану места взрыва.

На месте падения ракеты работала американско-польская группа. 17 ноября стало известно, что Украину тоже допустят к расследованию.

Уже 18 ноября Украина присоединилась к расследованию в Польше: украинские специалисты прибыли в польскую деревню Пшеводув.

Окончательные результаты расследования обещают объявить в ближайшие дни. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что с большой вероятностью ракету, которая упала на польскую территорию выпустила украинская система ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не сомневается в том, что на территории Польши упала не украинская ракета.

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