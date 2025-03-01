Военную помощь для Украины пытались сжечь в Литве: подозреваемые – в международном розыске

В Литве группа лиц пыталась сжечь военную помощь, которую должны были предоставить Украине. Но литовские правоохранители помешали попытке уничтожить поддержку, часть причастных лиц задержали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на литовское издание LRT. Заметим, что инцидент произошел еще в 2024 году. В полиции называют эту ситуацию очередной гибридной атакой против Литвы.

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Что известно об инциденте в Литве

Генерал-комиссар полиции Арунас Паулаукас рассказал, что в городе Шяуляй, расположен на севере Литвы, было мобилизовано определенную военную технику и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину.

Их пыталась поджечь группа лиц, как мы понимаем, которые имели заказ,

– заявил он.

По его словам, полиция получила сообщение о том, что на вышеупомянутом объекте, на котором хранят военную технику, ведется разведка. Благодаря сотрудничеству с разведчиками удалось идентифицировать подозреваемых.

Арунас Паулаускас отметил, что после оперативного реагирования трех подозреваемых задержали. Других, по его словам, объявили в международный розыск. Также он отметил, что Литва уже вовлечена в гибридную войну.

Напомним, недавно руководительница минобороны Литвы заявила, что "больше нельзя иметь никаких иллюзий относительно безопасности". Она призвала НАТО полностью подготовиться к возможной большой войне в Европе через 3 – 4 года.