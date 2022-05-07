В любую минуту любой дом Киева может быть обстрелян, – Кличко

Риск авиаудара по Киеву все же существует. Кличко говорит, что любое здание Киева может быть обстреляно.

Мэр столицы призвал людей быть очень осторожными и не пренебрегать правилами безопасности. То, что в городе и области нет наступления русских оккупантов, не означает, что люди в безопасности.

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К сожалению, пока беспокоят нас всех постоянные сообщения об угрозах с воздуха — ракетных обстрелах. Прошу всех соблюдать требования, спускаться в бомбоубежища и не пренебрегать этими правилами, потому что в любую минуту любой дом нашего города, к сожалению, пока может быть обстрелян,

– пишет Кличко.

Мэр столицы рассказал, что люди уже немного успокоились. Они или привыкли уже к ситуации, или страх прошел, то ли радуются, что нет взрывов.

Сейчас в Киевской области врага нет, военные контролируют ситуацию. "Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая будет еще больше защищать наш воздух", – отметил Виталий Кличко.

Ситуация в Киевской области: последние новости

В Ирпене восстановили мост, соединявший город с Киевом. Он был уничтожен во время боев с русскими оккупантами. 7 мая через мост уже запустили первый поезд. Железнодорожное сообщение восстанавливали менее 1 месяца. Между тем мэр Ирпеня призвал людей не торопиться домой. Ведь город еще полностью не разминирован. Следует возобновить свет, позаботиться о водоснабжении и водоотводе во всех районах Ирпеня.

Укрзализныця возобновила движение поездов в Бородянку. С 7 мая уже будет курсировать пригородный поезд сообщением Бородянка – Святошино.

В КГГА запретили киевлянам ходить в лес. Ведь враг оставил там много взрывоопасных предметов. Местные власти призвали людей позаботиться и о своем здоровье, и о кошельках. Ведь штраф за вход или въезд в любой лес в Киевской области составляет несколько десятков тысяч гривен.

Местные власти Киева сообщили, что 8 – 9 мая затяжной комендантский час не будут вводить. В столице только запретят массовые мероприятия, усилят патрулирование и охрану.

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