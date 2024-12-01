В Луцке прогремели взрывы: работала ППО

В Луцке сегодня утром, 1 декабря, слышны взрывы. В городе работает противовоздушная оборона по вражеским целям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука. Город находится под атакой ударных беспилотников типа "Шахед".

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"Работает ПВО. Прошу быть в безопасном месте!", – говорится в сообщении мэра.

Воздушную тревогу в области объявили в 10:32. Серия взрывов прозвучала ближе к 11:00.

Атака "Шахедов"

За несколько минут до этого в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в направлении Луцка двигался ударный БпЛА.

По состоянию на 11:04 на Волыни объявили отбой воздушной тревоги.

Ранее о движении российских дронов-камикадзе типа "Шахед" предупредили жителей Ровенской области. В области работали Силы ПВО.

Заметим, что в ночь на 1 российские захватчики запустилипо Украине 78 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа. Силы ПВО сбили 32 дрона.