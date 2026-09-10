В Луцке прогремели взрывы: целью было частное предприятие

Россия атакует Украину реактивными дронами. Угроза уже нависла над западными областями.

Около 15:21 в Луцком районе объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Что известно о взрывах в Луцке?

В 15:31 Воздушные силы предупредили, что реактивный БПЛА следует на Луцк.

Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский призвал лучан укрыться в безопасных местах.

Около 15:34 в Луцке слышались звуки взрывов.

Предварительно, доразведка. Не покидайте укрытие!,

– написал Разумовский после взрывов в городе.

По данным местных телеграмм-каналов, в Луцке после атаки поднялся столб дыма.

Позже глава ОВА Роман Романюк рассказал, что во время последней воздушной тревоги в Волынской области силы ПВО сбили реактивный "Шахед", обломки которого упали на открытой территории одного из частных предприятий в Луцке.

К счастью, травмированных или погибших нет.

Напомним, что Россия продолжает тактику дневного террора украинских городов с помощью реактивных беспилотников.

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Так, днем ​​оккупанты повторно ударили дроном по торговому центру в Сумах. ТРЦ был закрыт на восстановительные работы. Только накануне оккупанты ударили по нему в час пик. Тогда вражеский удар унес жизни двух молодых людей, еще десятки получили ранения.

В Киеве российский реактивный дрон попал в АЗС возле ТРЦ Respublika Park. Удар произошел около 10:30, когда рядом было много людей и автомобилей. Людей с заправки успели эвакуировать, поэтому никто не пострадал.

В Днепре оккупанты атаковали предприятие пищевой промышленности. Огонь охватил 12 легковых автомобилей и два микроавтобуса. Два человека погибли.