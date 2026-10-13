В Луцке раздались взрывы
В Луцке утром 13 октября раздались взрывы. Работала ПВО по БПЛА.
Об этом сообщает Суспильне.
Что известно о атаке на Луцк
Воздушная тревога в Луцком районе была объявлена в 8:35.
Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА из Ровенской области, который направлялся на Луцк.
Взрыв прозвучал в 8:38.
В Луцке работает ПВО,
– сообщил секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский.
По его словам, БПЛА двигался со скоростью 450 километров в час.
Отбой воздушной тревоги прозвучал уже через несколько минут.
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