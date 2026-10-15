В Луцке раздались взрывы: кое-где есть обесточивание

Вражеская армия продолжает обстреливать украинские города. Вечером 15 октября в Луцке прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно об атаке на Луцк?

Прежде всего отметим, что около 19:20 по районам Волыни стала распространяться воздушная тревога. Дроновую угрозу объявили для Луцкого, Камень-Каширского районов, позже "желтыми" стали Владимирский и Ковельский районы.

Секретарь Луцкрады Разумовский сообщал о 2 реактивных дронах над Волынской областью. В частности, по данным Воздушных сил, реактивный дрон двигался именно на Луцк.

В городе около 20:24 был слышен звук взрыва. Впоследствии стало известно, что в некоторых микрорайонах Луцка фиксировались перебои со светом. А уже в 20.29 дали отбой тревоги.

Обратите внимание! Воздушный террор продолжается почти беспрерывно. О движении российских беспилотников можете оперативно узнавать по хронологии 24 канала.

Где еще было громко в последнее время?

В Полтаве российский дрон попал вблизи школы, повредив здания и четыре автомобиля. Учащиеся и работники находились в укрытии и не пострадали. Тем не менее, в городе травмировались три человека.

В Кировоградской области российские удары повредили транспортную инфраструктуру, жилые дома и авто, а также вызвали пожары. В общей сложности зафиксировано 26 локаций поражения. Также последствия обстрелов фиксировали в Киеве и Киевской области.