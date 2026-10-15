Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Луцьк?

Передусім зазначимо, що близько 19:20 районами Волині стала ширитися повітряна тривога. Дронову загрозу оголосили для Луцького, Камінь-Каширського районів, пізніше "жовтими" стали також Володимирський і Ковельський райони.

Секретар Луцькради Разумовський повідомляв про 2 реактивні дрони над Волинською областю. Зокрема, за даними Повітряних сил, реактивний дрон рухався саме на Луцьк.

У місті близько 20:24 було чутно звук вибуху. Згодом стало відомо, що в деяких мікрорайонах Луцька фіксували перебої зі світлом. А вже о 20:29 дали відбій тривоги.

Зверніть увагу! Повітряний терор триває майже безперервно. Про рух російських безпілотників можете оперативно дізнаватися з хронології 24 Каналу.

Де ще було гучно останнім часом?

У Полтаві російський дрон влучив поблизу школи, пошкодивши будівлі та чотири автомобілі. Учні й працівники перебували в укритті та не постраждали. Проте, загалом у місті травмувалися троє людей.

На Кіровоградщині російські удари пошкодили транспортну інфраструктуру, житлові будинки й авто, а також спричинили пожежі. Загалом зафіксовано 26 локацій ураження.

Також наслідки обстрілів фіксували у Києві та на Київщині.