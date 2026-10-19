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19 октября, 21:20
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Обновлено - 21:32, 19 октября

В Луцке раздались взрывы

Татьяна Бабич

Вечером 19 октября российские войска провели атаку на Луцк. Там раздались звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно об атаке на Луцк? 

Тревогу для Луцкого, а также Камень-Каширского районов объявили в 20.54. Позже она распространилась также на Ковельский и Владимирский районы. На регион двигались ударные дроны. 

В частности, сообщалось о реактивном беспилотнике в направлении Луцка. Уже около 21:18 были слышны взрывы. Секретарь горсовета Андрей Разумовский информировал о работе ПВО в городе. 

Так, входящий в Луцк дрон был локационно потерян. Далее шла доразведка по вражеской цели. 

При этом информации о возможных последствиях обстрела по состоянию на момент публикации нет. В случае, если такие данные предоставят местные власти, мы обязательно обновим материал. 

Где еще звучали взрывы? 

Вечером 19 октября российские войска атаковали предприятие в Киевской области. В результате удара погиб мужчина, еще шесть человек получили ранения. 

Под атакой также оказалось Ровно – на город летел реактивный БПЛА. Смертельный удар враг нанес по Харькову. К тому же раненые и погибшие есть в Хмельницком.

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