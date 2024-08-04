"Вон ***шит, детонирует": в Луганске слышали мощные взрывы, поражен сотый завод

Днем 4 августа оккупанты пожаловались на то, что в городе "шумно". В Луганской ОВА заявили, что под атаку попал Завод 100, то есть машиностроительный. 24 Канал собрал, что известно о взрывах в Луганске.

Недавно был поражен аэродром "Морозовск". Россияне не смогли ни помешать атаке, ни посчитать количество беспилотников.

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Что известно о взрывах в Луганске 4 августа

Вражеские ресурсы сообщили, что над городом поднимается дым. О пострадавших пока не говорят, но предполагают, что могли работать Storm Shadow.

Россияне написали о работе их ПВО в оккупированных Донецке и Макеевке. И выкладывают видео прилетов по Луганску.

Столб дыма в Луганске после обстрела: смотрите видео

Реакция оккупантов на взрывы в Луганске

Интересно, что оккупанты, которые снимали последствия прилета по городу, довольно спокойны. На видео попало, как на улице стоят несколько женщин, мужчина, собака, а голос за кадром абсолютно буднично говорит "Вон ***шит, детонирует". По дороге, как ни в чем ни бывало, едут машины, а из-за домов неподалеку видно большой столб дыма. Люди спорят, мол, попало в дом или не в него.

Вероятно, оккупанты уже смирились с тем, что в захваченном городе будет громко. В пабликах некоторые честно признаются, что уже привыкли "за десять лет к тому, где мы живем".

Взрывы в Луганске и реакция местных: смотрите видео

Правда, в ролике не слышно, чтобы детонировали боеприпасы. А если и так, то вероятный склад оружия расположен в черте города за жилыми домами.

Так называемые российские военкоры слили детальные фотографии с места событий.

Удар по Луганску 4 августа / Фото российских пропагандистов

На видео с другого ракурса уже заметно, что действительно возможна детонация.

Вероятная детонация боеприпасов после удара по Луганску: смотрите видео

Забавно, но пропагандисты заявили, что "работает вражеская авиация, в том числе F-16". А взрывов насчитали более десяти.

Удар по Луганску 4 августа / Фото российских пропагандистов

Местные жалуются, что сирены не было, и спрашивают, куда бежать. Кто-то делится историями, мол, младший брат залез на забор и смотрел на работу ПВО – и подает это как свидетельство "непобедимости" россиян.

Ещё утверждают, что это была мощная комбинированная атака, возможно, не последняя.

Что поражено в Луганске: официальные заявления оккупантов и заявление Луганской ОВА

Местный гауляйтер Пасечник сообщил, что ракет было 12, "сбили" только 4. Попали якобы по "складским помещениям, где были цистерны с топливом" и по частному сектору. Но в сети предположили, что под атаку попал завод. И это подтвердили в ОВА.

Сегодня после обеда, как сообщают оккупационные СМИ, в этом городе прозвучало 12 взрывов. Пишут о непонятном оккупантам "комбинированном хлопке". Расцвести ему позволила российская система ПВО, которая сбивает все только для телевизионных сюжетов и телеграм-каналов. Когда доходит до дела, то в Луганске постоянно что-то случается. Вот сейчас снова пылает на площадках машиностроительного завода. Обычно захватчики там ремонтируют и хранят военную технику. Наверное, можно сказать, что ремонтировали и хранили,

– написал глава Луганской ОГА Артем Лысогор.

Украинские паблики уже пошутили, что Луганск празднует День Воздушных сил ВСУ.