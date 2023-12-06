В Луганске взорвался автомобиль с "депутатом", в городе исчезла связь, – росСМИ

Во временно оккупированном Луганске загорелся автомобиль. Там, по данным медиа, находился "депутат" "народного совета лнр" Олег Попов.

6 декабря около 15:12 в Луганске местные жители услышали взрывы. По словам очевидцев, загорелся автомобиль возле стадиона "Авангард".

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Высокопоставленного оккупанта "подняли" в воздух

Как отмечают российские источники, в результате взрыва автомобиля пострадал один человек. Это "депутат" так называемого "народного совета лнр" Олег Попов. На месте уже работают спасатели.

Сначала пропагандистские СМИ писали, что Попов только ранен, а затем подтвердили. что тот уже отправился смотреть концерт Кобзона.

: В сентябре 2022 года местные СМИ сообщали о гибели Олега Попова. Позже выяснилось, что он жив. Утверждалось, что Попов тогда пережил покушение.

Что происходит на месте "взрывного инцидента": видео соцсети

Известно, что после взрыва во всем городе исчезла связь.

ВСУ попали в "нефтяное сердце" Луганска

В СтратКоме Вооруженных Сил Украины подтвердили, что яркий и мощный "хлопок" в оккупированном Луганске в ночь на 4 декабря – это их работа.

Тогда местные жители сообщали, что город, вероятно, атаковали беспилотники. Сами оккупанты в это время хвастались "успешной" работой "ПВО". Однако реальность оказалась совсем иной.

В ту ночь, по словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, под ударом оказалось "нефтяное сердце" россиян во временно оккупированном Луганске. Теперь у врага больше нет нефтебазы в городе. Кроме того, Лысогор уточнил, что украинскому дрону удалось преодолеть все возможные средства радиоэлектронной борьбы и нанести удар.