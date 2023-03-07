В Луганской области пограничники накрыли оккупантов огнем: от взрыва вспыхнул пожар
7 марта 2023, 22:54Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
В Луганской области украинские бойцы удачно уничтожили блиндаж с оккупантами. Благодаря сотрудничеству, они накрыли врага огнем.
Наши операторы БПЛА выследили позиции противника, а пограничники-минометчики накрыли их огнем.
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Произошел мощный взрыв. От него загорелся пожар, который уничтожил вражеский блиндаж с 3 захватчиками. Пограничники обнародовали мощные кадры.
Уничтожение вражеского блиндажа: видео
Потери врага: последние новости
- По официальным данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери России достигли 154 830 военных. За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали 1060 окупантов.
- The Guardian сообщает, что Россия потеряла от 20 до 30 тысяч человек при попытке взять Бахмут. Соотношение убитых и раненых может быть хуже, чем один к трем.
- CNN также отмечает, что россияне потеряли в боях за Бахмут в 5 раз больше военных, чем ВСУ. Разведка НАТО утверждает, что на каждого украинского солдата, погибшего в Бахмуте, российские захватчики потеряли по меньшей мере пятерых.
ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам. К примеру, они уничтожили склад боеприпасов, который россияне обустроили на Кинбурнской косе. Кроме того, обезвредили артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня.