В Луганской области пограничники накрыли оккупантов огнем: от взрыва вспыхнул пожар

В Луганской области украинские бойцы удачно уничтожили блиндаж с оккупантами. Благодаря сотрудничеству, они накрыли врага огнем.

Наши операторы БПЛА выследили позиции противника, а пограничники-минометчики накрыли их огнем.

Читайте также Пограничники приземлили дрон кафиров, на который он снял себя и позицию россиян

Произошел мощный взрыв. От него загорелся пожар, который уничтожил вражеский блиндаж с 3 захватчиками. Пограничники обнародовали мощные кадры.

Уничтожение вражеского блиндажа: видео

Потери врага: последние новости

По официальным данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери России достигли 154 830 военных. За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали 1060 окупантов.

The Guardian сообщает, что Россия потеряла от 20 до 30 тысяч человек при попытке взять Бахмут. Соотношение убитых и раненых может быть хуже, чем один к трем.

CNN также отмечает, что россияне потеряли в боях за Бахмут в 5 раз больше военных, чем ВСУ. Разведка НАТО утверждает, что на каждого украинского солдата, погибшего в Бахмуте, российские захватчики потеряли по меньшей мере пятерых.

ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам. К примеру, они уничтожили склад боеприпасов, который россияне обустроили на Кинбурнской косе. Кроме того, обезвредили артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня.