Наші оператори БПЛА вистежили позиції противника, а прикордонники-мінометники накрили їх вогнем.

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Стався потужний вибух. Від нього зайнялася пожежа, яка знищила ворожий бліндаж з 3 загарбниками. Прикордонники оприлюднили потужні кадри.

Знищення ворожого бліндажу: відео

Втрати ворога: останні новини

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули 154 830 військових. Упродовж минулої доби українські бійці ліквідували 1 060 окупантів.

The Guardian повідомляє, що Росія втратила від 20 до 30 тисяч осіб при спробі взяти Бахмут. Співвідношення вбитих і поранених може бути гіршим, ніж один до трьох.

CNN також зазначає, що росіяни втратили у боях за Бахмут у 5 разів більше військових, ніж ЗСУ. Розвідка НАТО стверджує, на кожного українського солдата, який загинув у Бахмуті, російські загарбники втратили щонайменше п'ятьох.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантах. Наприклад, вони знищили склад боєприпасів, який росіяни облаштували на Кінбурнській косі. Крім того, знешкодили артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню.