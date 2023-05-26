Мог быть пьяным: реакция Макаровского райсуда на смертельное ДТП с участием судьи Тандыра

Судья Макаровского районного суда насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста. Это произошло на проспекте Берестейском в Киеве.

В Макаровском райсуде Киевской области отреагировали на смертельную аварию с участием их судьи. Там выразили соболезнования семье погибшего и пообещали "способствовать следствию".

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Что заявили в суде

Коллектив суда осознает, что такие действия несут признаки не только административного и уголовного правонарушения, но и подрывают доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности,

– заявили в суде.

В Макаровском райсуде, где работает Алексей Тандыр, заявили, что:

будут содействовать уполномоченным органам в расследовании аварии;

в случае подтверждения информации о наличии отягчающих обстоятельств – обращаться в соответствующие органы судейского управления для реагирования.

Там также отметили, что решается вопрос о том, чтобы сообщить задержанному судье о подозрении и обратиться в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание Тандыра и содержания его под стражей.

Дело расследует Государственное бюро расследований по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего.

Если вина Тандыра будет доказана, то ему может грозить до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять авто до 10 лет.

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Что известно о трагической аварии