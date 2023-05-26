Мог быть пьяным: реакция Макаровского райсуда на смертельное ДТП с участием судьи Тандыра
Источник:Макаровский районный суд
Судья Макаровского районного суда насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста. Это произошло на проспекте Берестейском в Киеве.
В Макаровском райсуде Киевской области отреагировали на смертельную аварию с участием их судьи. Там выразили соболезнования семье погибшего и пообещали "способствовать следствию".
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Что заявили в суде
Коллектив суда осознает, что такие действия несут признаки не только административного и уголовного правонарушения, но и подрывают доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности,
– заявили в суде.
В Макаровском райсуде, где работает Алексей Тандыр, заявили, что:
- будут содействовать уполномоченным органам в расследовании аварии;
- в случае подтверждения информации о наличии отягчающих обстоятельств – обращаться в соответствующие органы судейского управления для реагирования.
Там также отметили, что решается вопрос о том, чтобы сообщить задержанному судье о подозрении и обратиться в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание Тандыра и содержания его под стражей.
Дело расследует Государственное бюро расследований по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего.
Если вина Тандыра будет доказана, то ему может грозить до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять авто до 10 лет.
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Что известно о трагической аварии
- В полночь против 26 мая судья Макаровского районного суда сбил 23-летнего нацгвардейца на блокпосту. Известно, что Алексей Тандыр ехал на автомобиле Lexus по проспекту Берестейскому в Киеве. Там и произошла авария.
- В ДБР рассказали, что боец Нацгвардии от полученных травм скончался на месте. У Вадима Бондаренко осталось трое детей, его отец – под Бахмутом.
- Судья задержан. От проведения осмотра состояния опьянения он отказался. Однако Киевская городская прокуратура сообщила, что суд удовлетворил их ходатайство и разрешил принудительный отбор биологических образцов у судьи, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии.
- Источники 24 Канала рассказали, что Тандыр, узнав о гибели нацгвардейца, начал говорить, что за рулем был сбежавший водитель. Кроме того, по данным источника, судья хотел избежать теста на алкоголь в крови, ведь он был очень пьян.
- Стоит отметить, что советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян подтвердила, что в машине судьи нашли бутылку от алкоголя.