В Макеевке и Донецке россияне готовятся к обстрелам и разгоняют фейки об ударах со стороны ВСУ

В оккупированных Донецке и Макеевке пропагандисты распространяют фейки о якобы будущих "обстрелах" со стороны ВСУ. На самом же деле Россия пытается оправдать свои удары, которые нанесет по жилым домам.

Россияне создают панику на оккупированных территориях Донецкой области

Соответствующую информацию 24 каналу сообщили в разведке. В течение 7 июня пропагандисты и так называемые местные "администрации" в Макеевке и Донецке разгоняют информацию о предстоящих "обстрелах со стороны ВСУ".

Кстати Россия сделала вброс, что Украина отказалась останавливать войну: в МИДе ответили на циничный фейк

Для усиления циничной лжи оккупационная власть срочно заставила родителей забирать детей из садиков. Также на предприятиях людей отпустили домой.

Источники в украинской разведке предупредили, что российские военные вновь готовятся нанести удары по жилой застройке.

Российские провокации на Донбассе: что известно

Захватчики из России не впервые прибегают к провокациям на оккупированных территориях Донецкой области. Недавно Центр противодействия дезинформации при СНБО информировал о том, как Россия пытается переложить на украинскую армию ответственность за свои обстрелы.

Сообщалось, что войска агрессора нанесли массированный удар по Донецку, чтобы обвинить в этом Украину. Но очевидцы не "клюнули" на неудачную попытку провокации со стороны оккупантов.

В социальных сетях дончане начали писать, что снаряды по Донецку прилетают с территорий, которые контролируют российские войска. Пропагандисты заявляли, что украинская сторона якобы выпустила 40 снарядов из "Града". Но местные жители вычислили, что снаряды никак не могли прилететь с позиций ВСУ.

Идентичный случай произошел 6 июня, когда вооруженные силы России снова обстреляли Донецк. Оккупанты били по Донецку прямо с направления Макеевки. Цель оккупантов – обвинить Украину в обстреле мирного населения Донецка.

Какая ситуация на Донбассе

Российские военные наступают сразу на нескольких направлениях. Они пытаются захватить Северодонецк в Луганской области, однако Вооруженные силы Украины удерживают контроль в городе.

Следует отметить об успехе наших военных на Славянском направлении, где удалось отбросить врага.

По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении украинские войска отбили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестовое, Криничное, Роты.

В течение 6 июня наши воины на Донбассе отбили 10 атак врага и уничтожили кучу российской техники.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским бойца будет крайне сложно, если россияне прорвутся на Донбассе. По его словам, это может привести к тому, что оккупанты вернутся на Север.

Стоит внимания – Зеленский рассказал о ситуации в Северодонецке: смотрите видео