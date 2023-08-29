Город непокоренных: в Мариуполе готовят забастовку в "день выборов", назначенных Россией

Мариуполь находится под контролем врага уже больше года. Однако в городе активно работает движение сопротивления, напоминающее оккупантам, что им там не рады.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя сообщил, что в городе готовят забастовку. Это будет очередной проявление неповиновения оккупантам.

Смотрите также ВСУ продвигаются в Клещиевке и за Роботиным: как через неделю изменилась карта фронта

"Точка взрыва"

В Мариуполе, пока контролирующем враг, планируют устроить протест. Дату выбрали символическую: 10 сентября, то есть на день выборов в стране-агрессоре.

Это может стать точкой взрыва недовольством оккупации. Мариуполь. Город Непокоренных,

– говорится в сообщении.

Центральная избирательная комиссия России назначила на 10 сентября "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Их государство-агрессорка хочет провести на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей, а также на территории псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".



Кроме того, в этот день в России состоятся выборы разного уровня. В частности, довыборами депутатов Госдумы, выборы глав нескольких регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в части субъектов.



В ЕС осудили намерения России провести выборы на оккупированных территориях Украины. Там назвали это решение нарушением международного права.

Движение сопротивления на оккупированных территориях: последние новости