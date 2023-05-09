В Мариуполе на здании разрушенного дворца культуры "Искра" вывесили украинский флаг
9 мая 2023, 20:59Читати новину українською
Источник:Мариупольский городской совет
Во временно оккупированном Мариуполе на здании разрушенного дворца культуры развевался флаг Украины. Местные таким образом демонстрируют, что ждут ВСУ.
Дворец культуры "Искра" разбомбили русские. Местные жители вывесили там украинское знамя и еще раз продемонстрировали свою отвагу и нежелание жить под российской оккупацией.
Кстати говоря Готовы драться, – Андрющенко рассказал, как россияне в Мариуполе настроены по поводу контрнаступления ВСУ
В городском совете отметили, что жители знают, что Мариуполь – это Украина. Они ждут ВСУ и освобождения города.
Украинский флаг над дворцом культуры / Фото городского совета
Последние новости из Мариуполя
- В Мариуполе оккупанты удивительным образом перемещают технику. Речь идет о вертолетах, которые базировались на "Азовстале", а 8 мая пошли в сторону Мангуша и Бердянска. Вероятно, захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ.
- Россияне разрушили Мариуполь, но теперь пытаются для пропаганды показать его "восстановление". Недавно похвастались новым "достижением" – открыли аж один трамвайный маршрут, хотя раньше в Мариуполе было до 100 км трамвайных путей.
- Также оккупанты режут на металлолом "Азовсталь", поскольку от завода ничего не осталось. Загробники занимаются "разминированием".