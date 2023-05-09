В Мариуполе на здании разрушенного дворца культуры "Искра" вывесили украинский флаг

Во временно оккупированном Мариуполе на здании разрушенного дворца культуры развевался флаг Украины. Местные таким образом демонстрируют, что ждут ВСУ.

Дворец культуры "Искра" разбомбили русские. Местные жители вывесили там украинское знамя и еще раз продемонстрировали свою отвагу и нежелание жить под российской оккупацией.

Кстати говоря Готовы драться, – Андрющенко рассказал, как россияне в Мариуполе настроены по поводу контрнаступления ВСУ

В городском совете отметили, что жители знают, что Мариуполь – это Украина. Они ждут ВСУ и освобождения города.



Украинский флаг над дворцом культуры / Фото городского совета

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