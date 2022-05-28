В Мариуполе на территории школы взорвался 12-летний мальчик: в общей сложности уже 242 ребенка погибли
Источник:Офис генпрокурора
Российская агрессия продолжает уносить жизни у маленьких украинцев. Очередной жертвой российских военных стал 12-летний мальчик, взорвавшийся в разрушенном Мариуполе.
Парень погиб из-за детонации российского снаряда
Трагический инцидент в Мариуполе произошел 26 мая на территории общеобразовательного учреждения. Произошла детонация вражеского снаряда, в результате чего погиб 12-летний мальчик.
Враг не придерживается никаких правил чести – чувствовать себя в безопасности не может никто, – Зеленская
В Офисе генпрокурора сообщили о еще одном случае, произошедшем в Мариуполе 15 марта. В результате вражеских обстрелов 15-летний подросток получил ранения.
Российские кафиры принудительно вывезли парня на оккупированную территорию Донбасса. Вместе с ним забрали 2-летнего брата и 14-летнюю сестру.
Кроме того, удалось установить, что 28 февраля в Харькове в результате обстрела войсками агрессора автомобиля получил ранение 17-летний парень.
из-за войны России в Украине пострадало почти 700 детей
По состоянию на утро 28 мая в результате полномасштабной вооруженной агрессии России в Украине пострадали по меньшей мере 682 ребенка. По официальной информации ювенальных прокуроров, 242 ребенка погибли и более 440 ранены.
Больше детей пострадали в Донецкой области – 153, Киевской – 116 и Харьковской – 108. Также 16 детей пострадали в столице Украины.
Борьба за жизнь 2 недели: умерла 11-летняя девочка, которая попала под обстрел на Луганщине
Пострадавшие дети в других областях Украины
- Черниговская – 68;
- Луганская – 51;
- Херсонская – 49;
- Николаевская – 45;
- Запорожская – 28;
- Сумская – 17;
- Житомирская – 15.
Детские жертвы российской агрессии
Российские оккупационные власти в разрушенном Мариуполе, в котором создали гуманитарную катастрофу, решили не отпускать детей на летние каникулы . Школьников хотят вынудить учиться к 1 сентября, чтобы перейти на российскую программу.
Недавно российские военные обстреляли гражданский автомобиль в Николаевской области . Вражеские обстрелы привели к гибели двоих детей.
Вооруженные силы России не перестают поливать огнем Харьковскую область. В результате одного из обстрелов погиб 5-месячный ребенок . Также ранение получил 9-летний ребенок.