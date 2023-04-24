Ребята могут получить по 15 лет: как патриотические мариупольцы противостоят оккупационному режиму

Мариупольцы, продолжающие жить в оккупации, откровенно противостоят местным властям. Они без страха говорят, что ждут освобождения города украинскими защитниками.

Об этом 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. По его словам, такая позиция украинцев раздражает оккупационные власти.

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Мариупольцы против режима России

Петр Андрющенко подчеркнул, что проявление непокорности перед россиянами – это свидетельство демократического общества.

"За все эти годы мариупольцы привыкли, если что-то не так, ты должен об этом говорить, уходить от власти требовать. Это же не вытравить просто так", - объяснил он.

На откровенных видео против окупантов обычно фигурируют люди от 30 – 35 лет, которые не подавлены советщиной.

Мы видим, как много появляется комментариев, сообщений и Telegram-каналов, где откровенно критикуют местные власти, коллаборантов и всех оккупантов,

– отметил он.

К тому же, таких действий будет больше.

Петр Андрющенко рассказал, как в Мариуполе местные жители противостоят оккупантам: смотрите видео

В Мариуполе против России

Петр Андрющенко сообщил, что Мариуполь никогда не был так грязным, как сейчас. Оккупационные власти не заботятся о городе.

"И у людей ощущение, что терять нечего. Все ждут, когда вернется Украина", – убежден он.

По его словам, люди видят, что Россия только лжет и несет за собой руины, поэтому доверия она не вызывает.

Сегодня нормальность жизни для мариупольцев в Мариуполе ассоциируется исключительно с Украиной,

– сосредоточил внимание он.

Поэтому украинцы пытаются самостоятельно противостоять оккупационному режиму.

оккупанты арестуют патриотически настроенных украинцев

Советник главы Мариуполя рассказал, что оккупанты пытаются противостоять украинскому сопротивлению и постоянно задерживают проукраинских мариупольцев.

Один из таких инцидентов попал на видео, где украинцев заключили за откровенные высказывания против власти России и ее режима. Их обвиняют в экстремизме.

Понятно, что приговор будет за это. У окупантов это очень быстро: дней 5 и будут иметь приговор на руках. Он одинаков – 15 лет осуждения за украинскую позицию,

– объяснил он.

По его словам, если украинца, поддерживающего Украину, арестовали и он отказался сотрудничать с оккупантами, то за это получает максимальное наказание, предусмотренное бумагой под названием российский закон.

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