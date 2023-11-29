Новая угроза для украинцев: Андрющенко рассказал, что придумал предатель в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе начинает работу так называемая "Русская дружина" – националистическая организация, которая должна "защитить" "русских людей" от других этносов. На самом деле "Русская дружина" – это трансформация ультраправого движения.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что организаторы движения попытаются консолидировать ультраправые силы в Мариуполе. Также их цель – разжечь вражду среди людей. Впоследствии это может привести к более глубоким конфликтам в обществе, которые выплеснутся на улицы.

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"Сито" для украинцев

"Русскую дружину" основал мариуполец Денис Стечкин, известный в городе как "мелкий уголовник". С началом войны он бежал в оккупированный Крым. А теперь вернулся в Мариуполь, чтобы взбудоражить общественность.

Под прикрытием организации "Русская дружина" будет формироваться ультранационалистическое движение, которое станет потенциалом не только для мобилизации, но и костяком для проукраинского движения.

Кроме того, создание этой организации является частью крупного плана России по переселению украинцев из города Мариуполь.

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Начнутся конфликты на улицах, будут выбивать мигрантов, которых много в Мариуполе. Все это приведет к взрыву репрессий, насилию. У наших людей нет другого выбора, чем выезжать из Мариуполя, покинул свои дома,

– объяснил Андрущенко.

Таким образом формируется нарратив для людей: или ты с нами, или против нас. Создается очередное "сито" для украинцев, которые должны или стать "русскими", или решать, где им дальше жить.

Что известно о так называемой "Русской дружине"

Это российская националистическая организация, провозглашающая принцип "Россия для русских", и ее цель – защита "россиян от всех других этносов, мигрантов". Организовал ее мариуполец Денис Стечкин.

В начале войны он скрылся в оккупированном Крыму, где женился (это его третий брак) на племяннице. Сергея Аксенова (глава оккупационных властей Крыма). Сам Аксенов недавно посещал Мариуполь, и после этого Стечкин объявил о начале работы в городе "Русской дружины".

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, "Русская дружина" превращается в "магнит для всех российских нацистов". Он считает, что вскоре в Мариуполе могут возникнуть "массовые побои мигрантов", а также мобилизация "мариупольских юных истуканов" – сначала в "Русскую дружину", а затем – на фронт".