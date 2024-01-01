Это может создать новые вызовы, – Андрющенко о логистике окупантов в районе Мариуполя

Россия продолжает использовать Мариуполь в качестве логистического хаба, доставляя через него технику и боеприпасы. Соответственно, наблюдая за действиями россиян в городе, можно попытаться понять замыслы агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он предположил, что одним из вызовов в будущем может стать усиленное использование Россией азовских портов для транспортировки техники.

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Как построена логистика оккупантов

31 декабря через оккупированный город проехало около 10 грузовиков, вероятнее всего – с боекомплектом. Также украинские наблюдатели заметили много инженерной техники, которая вместе с колонной грузовиков двигалась в направлении Бердянска. Скорее всего, эти средства были направлены именно на Токмакское направление.

1 января городской голова Мелитополя сообщил, что в Токмаке были слышны громкие взрывы. Андрущенко не исключает, что это могла быть именно та колонна врага, которая прежде проезжала Мариуполь. Однако подробной информации от официальных лиц о взрывах в Токмаке пока нет.

Кроме того, на днях в Мариупольский порт прибыло универсальное судно россиян, способное поднимать большие грузы.

"Краны этого судна способны поднимать от 70 до 150 тонн. Вполне возможно, что (вместе с судном – 24 Канал) оккупанты приволокли какую-то технику. Это может создать новые вызовы в 2024 году", – предположил Андрющенко.

Вероятно, это связано с тем, что россияне до сих пор не смогли построить железную дорогу, на которую возлагали значительные надежды в последние месяцы. Соответственно, теперь агрессор должен использовать для перевозки военной техники море.

Какое оружие везут оккупанты через Мариуполь

Через город Марии агрессор довольно часто везет тяжелую бронированную технику, в том числе танки. К тому же танки не безнадежно старые: в основном это Т-80 и Т-72, хотя также фиксировали несколько современных танков Т-90.

"В прошлом году мы видели, что россияне тянули (через Мариуполь – 24 Канал) много "металлолома". Мы думали, что такую технику будут "закапывать" на (дальних – 24 Канал) линиях обороны, но потом увидели, что она пылает на фронте. Сейчас техника, которая едет через Мариуполь, более современная, но ее мало по сравнению с прошлым годом", – рассказал советник городского головы.

Кроме того, у россиян есть еще один маршрут поставок техники. Они гонят гусеничные боевые машины напрямую через поля из Новоазовского района на север Донецкой области. Именно в Новоазовском районе оккупанты создали большое количество ремонтных баз для своей поврежденной техники.

Что еще происходит на оккупированных территориях