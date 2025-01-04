Следят за всеми: как оккупанты осуществляют тотальный контроль за мариупольцами

В Мариуполе, несмотря на полный контроль россиян, существует сопротивление оккупационной власти. Поэтому в городе постоянно осуществляют фильтрационные мероприятия оккупантов с целью выявления нелояльных к ним местных жителей.

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что враг сделал из Мариуполя военный "концлагерь". Также россияне из города депортируют родственников бойцов ВСУ. В течение декабря 2024 года оккупанты выселили по меньшей мере пять семей.

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Люди просто исчезают

Забавин отметил, что инакомыслие подавляется в оккупированном Мариуполе, гражданские люди, имеющие другое мнение, не просто подвергаются гонениям, они исчезают без вести. И количество таких пропавших большое.

Кто-то потом находится, и сидит как в плену, а россияне им приписывают какие-то статьи уголовного кодекса,

– отметил депутат Мариупольского городского совета.

Сейчас в городе происходит тотальный контроль всех сфер жизни. Даже в коммунальных предприятиях, учебных заведениях, по его словам, следят за всеми. Любые элементы сопротивления выявляются оккупантами.

Не зря они начали строить объездную дорогу мимо Мариуполя – чтобы скрыть от жителей города перемещение российской военной техники и личного состава. Сейчас, когда все это едет транзитом мимо города, информация о перемещении оккупантов попадает туда, куда нужно. Поэтому, по мнению Забавина, они и прибегают к соответствующим мерам.

Обратите внимание! Оккупационные власти начали завозить в Мариуполь россиян, хотя раньше город заполняли мигранты азиаты. Это связано новой волной, которая катится по России, зачистки мигрантов для отправки их на войну.

"Относительно учебных заведений города, то так называемые директора школ являются работниками российских спецслужб, которые докладывают обо всех случаях в отношении детей и их родителей. Проводя в школах так называемые "уроки патриотического воспитания", они в динамике отслеживают случаи, где может зародиться сопротивление", – подчеркнул он.

Известно, что именно дети могут выразить определенные протестные идеи, которые услышали дома или в другом месте, поэтому именно работе со школьниками оккупанты уделяют большое внимание.

Есть случаи, когда они силой пытаются сломать детей своей пропагандой, устраивая выездные экскурсии. Под этим "соусом" они просто осуществляют воздействие пропагандистских методов на детей, – отметил Дмитрий Забавин.

К слову, оккупированный Мариуполь постепенно превращается в криминальный город. Сейчас большую часть финансовых потоков контролирует питерский клан, а кадыровцы – часть средств с хищения металлургического комбината имени Ильича. Российский криминалитет даже вытеснил местный – мариупольский.