В Мариуполе в День Достоинства сняли русский флаг на Площади Свободы

Во временно захваченном Мариуполе сегодня, в День Достоинства, куда-то исчез триколор-тряпка. Символично, что именно из Площади Свободы.

Российский флаг сняли с Площади Свободы

Силы сопротивления в Мариуполе даются слышать регулярно, вот и в такой важный для Украины день как День Достоинства не смогли не показать настоящую позицию города.

Внимание "Битва за Мариуполь будет быстрее, чем думают россияне": как ВСУ будут освобождать город

В честь Дня Достоинства и Свободы совершили негативное поднятие русской тряпки на Площади Свободы! Слава Украине!,

– написали партизаны.



В Мариуполе на Площади Свободы неизвестные сняли российский флаг / Фото телеграмм-канал "Мариуполь. Сопротивление"

Сильные, несмотря на руины

Жители находят в себе силы даже на руинах их города демонстрировать россиянам свое отношение к оккупации, и это не может не восхищать!

Украинскую свободу и достоинство не уничтожит тьма российского нашествия. Мариупольцы уверенно ждут ВСУ и в скором времени так и произойдет. Будут освобождены все территории Украины.

Когда возможно освобождение Мариуполя

Американский генерал Бен Ходжес считает, что ВСУ смогут освободить Мариуполь и Мелитополь уже в январе. Такой сценарий совсем не выглядит фантастически.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что сложность в процессе деоккупации Мариуполя заключается в удаленности города от линии фронта. Следовательно, процесс деоккупации города может затянуться до весны 2023 года.

В Офисе Президента предположили, что деоккупация Мариуполя за 1,5 – 2 месяца – вполне логичный сценарий. Пока нужно накопить запасы оружия.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отметил, что скорость деоккупации территории зависит от поставок вооружения от партнеров. Если его увеличат вдвое, мы услышим о движении в районе Мариуполя и Мелитополя не в январе, а в декабре.

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