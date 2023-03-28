Точно не легкая контузия, – Андрющенко рассказал детали подрыва авто в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе 27 марта был взорван коллаборант, начальник так называемого городского управления полиции оккупантов. Он выжил, но получил тяжелые травмы.

Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что сейчас жизнь российского приспешника под угрозой.

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Российская пропаганда писала, что взорвали автомобиль начальника управления оккупационного МВД Михаила Москвина. Однако Андрющенко уточнил, что был взорван именно коллаборант.

В России сначала написали, что он отделался легкой контузией. Мол, с ним связывались из Москвы и с ним все хорошо.

Так хорошо что весь день он провел в операционной. Вечером его перевели в реанимацию. Мариупольских врачей-предателей к нему не подпускают, исключительно россиян или ДНРровцев,

– сообщил спикер.

Он добавил, что 28 марта утром его должны были транспортировать в Донецк, поэтому там точно не говорится о легкой контузии: "Контузия такого уровня, что не факт, что он не поедет сегодня сразу к Кобзону или в ближайшие дни".

Кто такой Москвин

Андрющенко рассказал, что последние 9 лет Москвин был причастен к работе структур ФСБ в Донецке. На его руках аресты тысяч мариупольцев в фильтрационных лагерях и тюрьмах.

Если брать из коллаборантов и предателей, которые сейчас находятся в Мариуполе, то это точно цель, если не номер один, то номер два,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Именно поэтому событие вызвало большую шумиху по городу, в частности среди коллаборантов. После этого россияне начали перемещать свою ПВО поближе к центру Мариуполя.

"Видимо, дошло, что Мариупольское сопротивление мы увидим с вами еще не раз. Не все так быстро, но точно мощно. Мы все очень довольны тем, что произошло, в том числе и тем, что начали искать наших людей после того, как они уже в безопасности и их теперь не отыщут", – сообщил Андрющенко.

Он убежден, что это только начало, ведь по каждой подобной волне акций Мариупольского сопротивления заметно, что оно растет как качественно, так и количественно. Люди начинают не бояться в городе, начинаются бунты. Это все приближает к деоккупации Мариуполя.

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