Враг безудержно курит, – мэр сообщил о взрывах в Мелитополе
Источник:телеграмм Ивана Федорова
В Мелитополе утром 20 сентября прогремели 2 мощных взрыва. Дым поднялся у элеватора.
В Мелитополе снова "хлопок"
Мэр Мелитополя Иван Федоров опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как чёрный дым поднимается в небо.
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Окупать курят в Мелитополе. Только в городе прогремели два громких взрыва. Вблизи городского элеватора жители наблюдают черный дым. Выясняем подробности,
– подчеркнул Федоров.
В Мелитополе после громких взрывов поднялся дым: видео
Местные телеграмм-каналы заявили о "точечном попадании" в базу кафиров. В то же время сами захватчики просят горожан не паниковать, потому что все "под контролем".
Взрывы в Мелитополе раздаются каждый день
Российским оккупантам в Мелитополе спокойно не живется. В городе практически каждый день что-то взрывается. Там мощно работают и военные, и партизаны:
- 19 сентября сообщили о "прилетах" по захваченному аэродрому;
- 18 сентября сработала взрывчатка в самом центре Мелитополя по улице Ярослава Мудрого;
- Вооруженные Силы Украины попали по технике , которую россияне вывели из Мелитополя в Молочный Лиман;
- 17 сентября украинские партизаны взорвали железную дорогу, по которой россияне перевозили горючее и оружие из оккупированного Крыма. У врага из-за этого очень "зажглось".
Добавим, что ранее Федоров говорил, что оккупанты уже бегут из Мелитополя в Крым. Он так называемого "референдума" они отказались.