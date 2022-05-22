В Мелитополе красный флаг кафиров превратился в лохмотья

Российские кафиры, зайдя в Мелитополь, на центральной площади спустили сине-желтое знамя. На его место захватчики повесили советское знамя.

Однако красная ткань с серпом и молотом превратилась в лохмотья. Об этом 24 канала рассказал наш корреспондент из Запорожья.

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Сейчас во временно оккупированном Мелитополе на центральной площади города висит разорванный советский символ.

У москалей все невысокое качество. И флаги, как оказалось, тоже,

– подчеркнул журналист 24 канала.

Разорванный советский флаг в центре Мелитополя висит как символ того, на что вообще способны решить.

Как отметили в "Телеграфе", арка освободителей на площади Победы в самом сердце Мелитополя до оккупации была украшена украинским флагом, но после захвата города россиянами ее быстро "деукраинизировали".

Напомним, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что на временно оккупированных территориях есть достаточно активное партизанское движение. К примеру, в Мелитополе партизаны убили русских военных высокого ранга.

Советские лохмотья в центре Мелитополя / Фото "Телеграфа"

Какая ситуация в Мелитополе: последние новости

Пока в Мелитополе кафиры продолжают контролировать город и даже "развлекаются". Ради этого они переехали автомобиль, в салоне которого находилась женщина.

19 мая Алексей Арестович подтвердил информацию о подрыве путей у российского бронепоезда в Мелитополе.

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