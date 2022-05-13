В Мелитополе продают туалетную бумагу "Новый Крым": что с ней не так
Оккупанты продолжают воровать и вывозить с временно оккупированных территорий Украины продукты и другие товары. В то же время ввозят туда на продажу тоже ворованные украинские товары из других оккупированных районов.
Об этом сообщил 24 каналу корреспондент из Запорожья. Он рассказал, что российские захватчики отвезли в Мелитополь из временно оккупированного Крыма туалетную бумагу украинского производства.
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Украинская бумага
"Люди сообщают, что в Мелитополе появилась в продаже туалетная бумага с названием "Новый Крым". В то же время это украинская туалетная бумага. На ней написано, что она произведена в Симферополе", – заметил журналист.
По его словам, на этикетке товара все напечатано на украинском языке. Кроме того, указываются украинское предприятие и украинские телефонные коды Симферополя.
Товару почти 20 лет
Корреспондент отметил, что жители Мелитополя начали удивляться, как россияне во временно оккупированном ими Крыму разрешили такое свободомыслие – маркировать товары на украинском языке. Однако потом выяснились новые детали.
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Как отметил журналист, оказалось, что эта туалетная бумага изготовлена в далеком 2003 году. В то же время учитывая, что ее срок годности очень большой или неограниченный, люди сделали вывод, что, видимо, оккупанты нашли ее где-то на старых складах, откуда брали красные советские тряпки, которые таскали на свой "праздник победобесия".
"Словом, по крайней мере Мелитополь будет с украинской туалетной бумагой", – подытожил корреспондент.
Разворовали "АТБ" и сделали российский супермаркет
Недавно стало известно, что оккупанты открыли в Мелитополе российский супермаркет. Его разместили в помещении бывшего украинского "АТБ".
Местные жители уже заметили, что на полках этого магазина много украинских товаров. Оказалось, что российские захватчики просто разворовали склады АТБ и начали продавать награбленное.
Кроме того, в супермаркете обнаружили также товары из Беларуси, цены на которые достаточно высокие. К примеру, россияне продают белорусский сахар в 1,5 раза дороже, чем на территории, подконтрольной украинским властям.
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Ситуация в Мелитополе: последнее
- Российские оккупанты пытаются загнать украинских детей в "школы". Вероятно, они хотят вручить ученикам 9 и 11 классов аттестаты с двуглавой курицей и показать это на пропагандистском телевидении.
- Захватчики продолжают мародерить на временно оккупированных территориях. Так из музея в Мелитополе российские оккупанты похитили коллекцию скифского золота.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты в городе обращаются с украинцами, как НКВД. Они не разрешают им уехать из города, а в квартиры тех, кому удалось эвакуироваться, поселяют неизвестных людей, также захватчики устраивают голод.