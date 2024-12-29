Андрющенко назвал город, где оккупантам скоро станет крайне опасно

Недавно во временно оккупированном Мелитополе прогремели два мощных взрыва. Вероятно, это было обусловлено работой украинских средств поражения.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что под ударом оказались склады оккупантов, где те хранили боекомплекты. По его словам, силы обороны отработали достаточно точно. Детонация могла продолжаться более суток.

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Операция Вооруженных Сил Украины

Петр Андрющенко подчеркнул, что временно оккупированные города, которые расположены близко к линии фронта, в частности Мелитополь и Энергодар, подвергаются атакам довольно часто.

Интересно. 9 декабря в оккупированном Донецке в результате взрыва автомобиля погиб Сергей Евсюков, бывший начальник Еленовской колонии, где удерживали украинских военнопленных. Его обвиняли в жестокости и причастности к трагедии в Еленовке, где в результате теракта в июле 2022 года погибли десятки украинцев.

Он отметил, что во время последней атаки Силы обороны применили не только беспилотники, но и ствольную и реактивную артиллерию.

Основной причиной работы российской ПВО были не дроны. Силы обороны достают (до российских складов – 24 Канал) и другим оружием, чтобы не тратить беспилотники,

– отметил руководитель "Центра изучения оккупации".

Он добавил, что в четверг, 26 декабря 2024 года, в Мелитополе был еще один взрыв. Во время этого инцидента силы сопротивления и украинские спецслужбы взорвали местного военного, который отбирал у гражданских автотранспорт.

В последнее время в Мелитополе происходят очень интересные события. Думаю, это не последний инцидент о котором мы еще услышим,

– предположил Петр Андрющенко.