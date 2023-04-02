В Мелитополе прогремели взрывы: горячий "хлопок" произошел в депо
Источник:Иван Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе утром 2 апреля прогремели взрывы. Громкий "хлопок" произошел на территории депо.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о "взрывном воскресенье у оккупантов". По его словам, в городе раздаются взрывы.
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В депо уже третий "хлопок" за неделю
Сначала Федоров отметил, что информация о том, что именно пылает у врага – выясняется. В частности, ожидаются подробности Генштаба ВСУ.
Впоследствии мэр Мелитополя намекнул, что "хлопок" произошел в локомотивном депо. По его информации, там уже третий "хлопок" за неделю.
Не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо. Уже в третий раз за неделю что-то там взрывается. Жители фиксируют чёрный дым. Мы собираем данные о ликвидированной технике,
– сообщил Федоров.
В эфире телемарафона Иван Федоров сообщил, что все 6 взрывов прогремели на территории мелитопольского депо. Он рассказал, что враг там разместил ремонтную базу военной техники, хранилища топлива и часть боеприпасов.
Федоров добавил, что в Мелитополе взрываются ремонтные базы оккупантов из-за их халатности. Также в результате ломается логистика войск агрессора.
Мэр Мелитополя рассказал, что законные власти сообщили обо всех перешедших на сторону врага в депо коллаборантах. В частности известно, кто конкретно управляет поездами и локомотивы и кто перевозит оружие из Крыма.
Интересно, что пропагандитские медиа утверждают, что ПВО якобы удалось уничтожить цели. В частности, пропагандисты утверждают, что было сбито 6 снарядов "уникальной системы залпового огня США".
У оккупантов в Мелитополе постоянно "хлопок": что известно
- Во временно оккупированном Мелитополе участились случаи "хлопка" у российских военных. Как известно, Мелитополь – важный город на пути к деоккупации Крыма.
- 29 марта "хлопок" в очередной раз посетил Мелитополь, в том числе взрывы слышали у аэродрома. Иван Федоров писал, что в городе раздалось несколько взрывов.
- Кроме того, 28 марта "хлопок" произошел вблизи оккупированного Мелитополя. Взрывы прогремели на электрической подстанции. Также до Мелитополя доносились звуки взрывов из Молочного лимана.
- Сильный ущерб россиянам нанес "хлопок", который произошел в Мелитополе 27 марта. "Хлопок" посетил микрорайон вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм.
- В результате взрывов пострадало захваченное здание, где размещались вражеские силовые структуры. В частности, казармы оккупантов и так называемая "администрация" спецслужбы "МГБ".
- В результате взрывов пострадали десятки российских захватчиков. Сейчас оккупанты находятся в госпитале.