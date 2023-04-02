В Мелитополе прогремели взрывы: горячий "хлопок" произошел в депо

Во временно оккупированном Мелитополе утром 2 апреля прогремели взрывы. Громкий "хлопок" произошел на территории депо.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о "взрывном воскресенье у оккупантов". По его словам, в городе раздаются взрывы.

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В депо уже третий "хлопок" за неделю

Сначала Федоров отметил, что информация о том, что именно пылает у врага – выясняется. В частности, ожидаются подробности Генштаба ВСУ.

Впоследствии мэр Мелитополя намекнул, что "хлопок" произошел в локомотивном депо. По его информации, там уже третий "хлопок" за неделю.

Не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо. Уже в третий раз за неделю что-то там взрывается. Жители фиксируют чёрный дым. Мы собираем данные о ликвидированной технике,

– сообщил Федоров.

В эфире телемарафона Иван Федоров сообщил, что все 6 взрывов прогремели на территории мелитопольского депо. Он рассказал, что враг там разместил ремонтную базу военной техники, хранилища топлива и часть боеприпасов.

Федоров добавил, что в Мелитополе взрываются ремонтные базы оккупантов из-за их халатности. Также в результате ломается логистика войск агрессора.

Мэр Мелитополя рассказал, что законные власти сообщили обо всех перешедших на сторону врага в депо коллаборантах. В частности известно, кто конкретно управляет поездами и локомотивы и кто перевозит оружие из Крыма.

Интересно, что пропагандитские медиа утверждают, что ПВО якобы удалось уничтожить цели. В частности, пропагандисты утверждают, что было сбито 6 снарядов "уникальной системы залпового огня США".

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